Dalin pamjet ku mamaja e Pique i kyç gojën Shakirës në mes të rrugës

Në këngën më të fundit të Shakirës me Bizarrap, kolumbianja jo vetëm që la të kuptohet për Piqué, por ka shfrytëzuar rastin për të përmendur edhe ish-vjehrrën e saj, Montserrat Bernabeu, me të cilën u përfol se nuk kishte një marrëdhënie të mirë.

Nga fillimi i romancës me ish-futbollistin e Barcelonës, zonja nuk e pa me sy të mirë që djali i saj të ishte me një grua 10 vite më të madhe, aq më pak që ajo nuk ishte katalanase.

Siç kanë përmendur disa media spanjolle, nëna e futbollistit nuk do ta kishte pasur problem që djali i saj tashmë po dilte me Clara, ndërsa ylli i pop-it vazhdonte të jetonte me dy fëmijët e tyre, Milan dhe Sasha.

“Me kalimin e kohës, ai nuk kishte zgjidhje tjetër, veçse të mësohej me idenë dhe mendoj se kishte raste kur madje u afruan, madje u panë bashkë në stadiumin e Barçës, por kjo ndodhi kryesisht me lindjen e fëmijëve, dobësi e madhe e të gjithë familjes Pique”, – tha një herë gazetari Victor Gayarre.

Orët e fundit është bërë “virale” një video ku Shakira shfaqet nën dhunën verbale të ish-vjehrrës. Përballë këngëtares kolumbiane shfaqet ish-vjehrra dhe ish-partneri i saj. Ajo që tërhoqi vëmendjen e përdoruesve të internetit ishte se teksa po flisnin, papritur nëna e futbollistit i bëri një gjest heshtjeje (mbylle gojën), që zakonisht demonstrohet me gishtin e drejtuar nga goja.

“Nëna e Piques ia kyç gojën Shakirës”, – kanë shkruar krahas klipit që tashmë ka patur reagimin e disa përdoruesve të internetit, të cilët e kanë mbështetur Shakirën, e cila u nda nga Pique, pasi për shumë, futbollisti nuk e vlerësoi kurrë ashtu siç e meritonte.

Nuk dihet data e regjistrimit të videos, si dhe konteksti në të cilin ndodheshin në atë kohë palët. Duke qenë se Shakira e kishte kthyer shpinën, nuk ishte e mundur të vlerësohej se cili ishte reagimi i saj, kur ish-vjehrra i tha të mbyllte gojën.

Ajo që shihet është se qëndrimi i mamasë së Pique ishte mjaft sfidues. Nga ana e tij, Pique, i cili ishte gjithashtu i pranishëm, nuk merakoset për këtë përplasje verbale në mes të rrugës, pasi duket shumë i qetë.