Dafina Zeqiri prezanton kunatin simpatik dhe habit ndjekësit me kërkesën

Dafina Zeqiri, prej disa kohësh tashmë, po shijon lidhjen e saj të dashurise me biznesmenin, Kreshnik Gjergji, ku dyshja shfaqet e pandarë nga njëri-tjetri.

Ditën e sotme, këngëtarja e njohur ka vendosur që të gjejë edhe një partnere për kunatin e saj, vëllain e Kreshnikut, duke e reklamuar në mënyrën më të mirë të mundshme për të gjithë ndjekësit e saj në Instagram.

Zeqiri ka treguar disa nga cilësitë e kunatit, emri i të cilit është Arian, duke e përshkruar si një djalë që të sjell çdo ditë lule, që të shoqëron për më shumë se 6 orë tek sallonet e bukurisë por ajo që ndjekëset e saj duhet të vlerësojnë, është fakti se partnerja e Arianit, do të jetë kunatë me Dafina Zeqirin.

“Duke dashur të sistemojë Arian Gjergjin. 1. Rri me ty tek parukieri 6+ orë. 2. Çohet herët vet dhe të pyet a do të hash mëngjes. 3. Çdo ditë të sjell lule. 4. Të bie të bëhesh kunat me Dafina Zeqirin“, shkruan këngëtarja bashkangjitur postimit të saj, në të cilin shihet edhe Ariani.

Më në fund, Dafina Zeqiri ka vendosur ta kurorëzojë dashurinë në martesë me të dashurin e saj, Kreshnikun, vitin e ardhshëm. Ka qenë vet Dafina, ajo që e ka ndarë këtë lajm kaq të bukur me ndjekësit e saj në kanalin e saj në Instagram.