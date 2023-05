Clara e Pique-s dehet dhe bën twerk në mes të rrugës, prezantuesi e ironizon: Na u hoq si e turpshme

Teksa Pique po merret me angazhimet e tij dhe ndodhet në Milano, partnerja e tij aktuale i ka shfrytëzuar këto ditë për të dalë e për tu argëtuar, siç konfirmohet nga programi ‘Chisme no like’, i cili shpërndau disa imazhe të të dashurës së Piques teksa po shijonte netët e Barcelonës. Në to, Clara shihet e dehur.



“Do t’ju tregojmë se sa e çmendur është Clara Chia. Ajo po pinte alkool, e shtrirë në dysheme me këmbën lart. Kjo është Clara Chia e vërtetë. Kjo nuk është ajo që shohim me Piquen. Ja çfarë ka frikë Shakira. Të gjitha shoqet e saj janë gjahtarë burrash, të dehura, vajza feste”, tha Javier Ceriani, drejtues i programit.

“Clara Chia u kap e dehur dhe e shtrirë në rrugë, në një gjendje shumë të keqe. E kemi parë duke festuar dhe duke fjetur në shtëpinë e një shoqeje, ndërsa partneri i saj ishte në udhëtim. Tani njohim personalitetin e saj të ri, me një shishe alkooli në dorë”, tha fillimisht prezantuesi. “Që në fillim donin të na shisnin një Clara të turpshme, të rezervuar, me sjellje të mira, nga një familje milionere dhe studente e mirë, që, meqë ra fjala, nuk e shohim më të ndjekë universitetin”, vazhdoi ai.