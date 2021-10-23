LEXO PA REKLAMA!

Cfare ndodhi keto 24 ore?! Bora Zemani ka nje mesazh per publikun

Lajmifundit / 23 Tetor 2021, 22:31
Showbiz

Lajmifundit / 23 Tetor 2021, 22:31

Showbiz

Bora Zemani ka shperndare nje mesazh per gjithe publikun dhe mbeshtetesit e saj te cilet jane bere shume aktive ne 24 oret e fundit, pas skenes se saj ne Big Brother Albania VIP.

Cfare ndodhi keto 24 ore?! Bora Zemani ka nje mesazh per publikun

Bora me ane te nje mesazhi ka shkruar se ne 24 oret e fundit, ka pasur mijera mesazhe nga mbeshtetesit nderkohe qe faqes se saj ne vetem 24 ore i kane shtuar mbi 10 mije followers. 

Cfare ndodhi keto 24 ore?! Bora Zemani ka nje mesazh per publikun

Mesazhi i Bora Zemanit:

Seriozisht jam pa fjalë nga mbrëmë në llogarinë time në Facebook janë shtuar falë jush 10.000 Followers ju falenderoj shumë që gjeni kohën që të me jepni kaq shumë dashni nepër komente çdo ditë!

Cfare ndodhi keto 24 ore?! Bora Zemani ka nje mesazh per publikun
Ju përqafoj shumë!

Mbremjen e djeshme Bora hyri ne shtepine e BBA VIP, ku pasoi takoi shoqen e saj Semi Jaupaj, me pas shkembeu nje bisede dhe puthje me Donald Veshajn, ish te dashurin e saj. /lajmifundit.com 

