Burimi arsyeton veprimet e tij që i vendosin vajzat në siklet – Ja çka tha

Burimi ka arsyetuar disa nga veprimet që i ka bërë duke i vënë në siklet vajzat, brenda shtëpisë më të madhe në vend.

Ai tha se pranon gabimet dhe do të jetë më i kujdesshëm.

“Unë jam shumë njeri pozitiv dhe e teproj, nuk jam njeri negativ.

Nuk dua me njerëzit që sillen aq mirë me mua me kan keq me ta, se jam tani tjetër njeri”, u shpreh Burimi.

Po i shoh gabimet e mia dhe do të jem më i sjellshëm, por pozitivitetin nuk do ta ma ndalë askush”.