Bukuroshja shqiptare 'tradhton' kombin, mbështet Serbinë në Botërorin e Katarit, ja çfarë u thotë kritikëve

Për shkak të kësaj, ajo u sulmua nga komentet negative dhe bashkatdhetarët e saj ishin në radhët e para të kritikëve. Serbët nga ana tjetër janë të magjepsur nga bukuria dhe qëndrimi i saj.

Kristinës së bukur nuk i interesojnë komentet negative, por kritikëve i përgjigjet me gishtin e mesit.

Arsyeja për të bërë tifo për kombëtaren serbe është shumë e thjeshtë.

I dashuri i saj është serb dhe për këtë do të mbështesë Dragan Stojkoviq Pixi në Katar.

Kujtojmë se Serbia është vendosur në Grupin G me Kamerunin, Zvicrën dhe Brazilin, me të cilët do ta hapin garën të enjten më 24 nëntor.