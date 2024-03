BTS do të publikojnë këngën për Kupën e Botës FIFA 2022?

BTS thuhet se po përgatitet të publikojë një këngë për Kampionatin Botëror të futbollit 2022, që do të zhvillohet në Katar.

Grupi i K-pop-it do të marrin pjesë në festimet e këtij viti të Kupës së Botës FIFA si pjesë e projektit të bashkëpunimit të Hyundai në Kupën e Botës, sipas Pink Villa. BTS do të marrë pjesë në projektin e këngës, si ambasadori global i markës për Hyundai Motors.

Let’s make a pledge with BTS to heal the world and win a trip to the FIFA World Cup Qatar 2022™!???? ????

The Hyundai Goal of the Century Pledge brought to you by @Hyundai!

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 29, 2022