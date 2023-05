Bora Zemani "plane" për një vajzë? Zbulon emrin që ka zgjedhur

Bora Zemani është nënë e një djali dhe hyn në grupin e nënave beqare më seksi shqiptare.

Arbori erdhi në jetë nga lidhja e prezantueses me Vin Velin ndërsa bukuroshja ka përjetuar edhe një ndarje aspak miqësore me aktorin e humorit Donald Veshaj.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

E pyetur për jetën sentimentale dhe të ardhmen ajo ka thënë se momentalisht ajo dhe Arbori, djali i saj, janë shumë mirë së bashku.

Por në një të ardhme nëse Bora do të bëhet nënë e një vajza ajo ka gjetur emrin e saj që tani.

Mesa duket e apasionuar pas filmit të animuar ‘Mbreti Luan’ moderatorja e pëlqen shumë emrin e personazhit Nala, luaneshës së vogël.

“Nëse një ditë do të kem një vajzë ajo do ta ketë emrin Nala”; ka shkruar Bora në një story me foton e personazhit të filmit të dashur për fëmijë./INTV