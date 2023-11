Bora zbulon një detaj të ri nga filmi i saj dhe lidhet me Alban Skënderajn

Alban Skënderaj është i ftuar mbrëmjen e sotme në “Dancing With The Stars”. Këngëtari i njohur është pozicionuar në karrigen e jurisë, pasi këtë mbrëmje konkurrentët do të vallëzojnë nën tingujt e këngëve të tij.



Në nisje të emisionit teksa po zbulonte planet e tij, përpos albumit Bora Zemani i nxorri sheshit edhe një tjetër “sekret”.

Kolona zanore e filmit të saj me Donald Veshajn, “5 herë jo” është e krijuar nga vetë Albani.

Epo ne mezi presim ta dëgjojmë atë dhe këngët e reja që premtoi se do të vijnë së shpejti Albani.