‘Bora përmendet non-stop’, Donaldi flet për moderatoren

Monika ka deklaruar se Semi dhe Donaldi janë futur me skenar në “Big Brother”, në të cilin është bazuar dhe ardhja e Borës.

Kjo deklaratë është komentuar edhe nga Donaldi, i cili ka kërkuar të mos përmendet më emri i Borës pasi mund të përdoret për keq. Ai ka sqaruar se ndodhet në “Big Brother” për tjetër arsye.

“Fillimisht doja të flisja me situatën në lidhje me Borën që përmendet non stop. Unë prandaj dhe thashë më përpara “no comment”, nuk dua ta diskutoj më atë situatë se ndoshta dhe përdoret për keq. Është një gjë që më përket mua dhe asaj. Unë i shpreha ndjenjat e mia, gjërat që doja të bëja i bëra dhe unë nuk dua të komentoj më se jam këtu për tjetër gjë”, tha ai.