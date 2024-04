Blero ndahet përfundimisht nga e dashura

Këngëtari i njohur Blero Muharremi ka konfirmuar ndarjen nga e dashura e tij e fundit.

Lajmi është konfirmuar nga “Prive”, ku në një kronikë të javës ka bërë të ditur se çifti, i cili ka qenë shumë i komentuar në media, tashmë ka marrë rrugë të ndara.

Blero dhe ish-e dashura e tij u bënë qendra e vëmendjes së mediave rozë veçanërisht pas largimit të tij nga shtëpia e “Big Brother VIP Kosova 2”. Ata u panë bashkë në një ngjarje pas-finale të spektaklit, duke ngjallur më shumë kureshtjen rreth marrëdhënies së tyre.

Vetë Blero është një figurë e njohur në skenën muzikore shqiptare dhe ka qenë pjesë e disa ndarjeve publike në të kaluarën.

Ai më parë ka qenë i martuar me aktoren e njohur Teuta Krasniqi, me të cilën ka edhe një vajzë. Pas kësaj, ai ishte në një lidhje me modelen Afrona Dika, me të cilën martesa nuk i zgjati shumë.

Blero, i cili ka një karrierë të gjatë dhe të suksesshme si këngëtar dhe kompozitor, vazhdon të jetë i fokusuar në projekte muzikore të reja dhe në angazhimet e tij profesionale.

Me një histori të pasur në skenë dhe eksperienca të ndryshme në jetën personale, ai ka treguar fortësi në menaxhimin e jetës publike dhe private.