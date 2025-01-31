LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Black out në Lezhë, ndërpritet energjia elektrike! Banorët përballen edhe me mungesë të ujit të pijshëm

Lajmifundit / 31 Janar 2025, 08:26
Showbiz

Black out në Lezhë, ndërpritet energjia elektrike! Banorët

Banorët në Lezhë përmballen me mungesën e energjisë elektrike prej mbrëmjes së të enjtes.

Mijëra qytetarë kanë mbetur pa energji elektrike prej orës 23:00. Situata për ta bëhet akoma më e vështirë për shkak se është ndërprerë edhe furnizimi me energji elektrike.


OSHEE kishte lajmëruar kthim të energjisë në orën 05:30.

Por kjo gjë që nuk ka ndodhur ndërsa ende nuk ka një njoftim zyrtar se kur banorët do t’i kthehen normalitetit.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion