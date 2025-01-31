Black out në Lezhë, ndërpritet energjia elektrike! Banorët përballen edhe me mungesë të ujit të pijshëm
Lajmifundit / 31 Janar 2025, 08:26
Banorët në Lezhë përmballen me mungesën e energjisë elektrike prej mbrëmjes së të enjtes.
Mijëra qytetarë kanë mbetur pa energji elektrike prej orës 23:00. Situata për ta bëhet akoma më e vështirë për shkak se është ndërprerë edhe furnizimi me energji elektrike.
OSHEE kishte lajmëruar kthim të energjisë në orën 05:30.
Por kjo gjë që nuk ka ndodhur ndërsa ende nuk ka një njoftim zyrtar se kur banorët do t’i kthehen normalitetit.