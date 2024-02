Bes Kallaku lë pas krahëve historinë me Xhensilën, ja projekti më i ri i aktorit

Personazhi i parë i reality shoë “Ferma VIP”, është aktori i mirënjohur, Bes Kallaku. E kush më mirë se “katunari” më i famshëm në Shqipëri, do i përshtatej një formati të tillë.

Në rolin e moderatorit apo të fermerit? Aktori pritet të surprizojë publikun.

“Ferma VIP”, është reality show më i ri që do të nisë në Vizion Plus, dhe në dy kanale të dedikuara 24 orë në Tring.

Me producente Holta Dulakun, “Ferma VIP”, do të jetë një format ndryshe, ku nuk do të mungojnë artistë nga Shqipëria dhe Kosova. Kujtojmë se aktori i humorit, Bes Kallaku është përfolur kohët e fundit për divorcin me këngëtaren Xhensila Myrtezaj. Çifti i njohur si duket ka lënë pas këtë histori duke iu dedikuar projekteve të ndryshme. Xhensila është parë shpeshherë duke mbajtur koncerte dhe mjaft në formë.