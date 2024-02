Berisha: Rama i është vërsulur me paratë e drogës pasurive shekullore të shqiptarëve

Kreu i PD-së, Sali Berisha, në fjalimin e mbajtur gjatë protestës së sotme, poshtë banesës së tij, është ndalur tek projekt-ligji i PS-së që i hap rrugë ndërtimeve në Zonat e Mbrojtura.

Sipas Berishës, kryeministri Edi Rama i është vërsulur me tonelatat e parave të drogës shkatërrimi të trashëgimisë shekullore, mijëravjeçare. Ai shtoi më tej se kreu i qeverisë çoi në Kuvend ligjin për shkatërrimin e pasurive përrallore të këtij vendi.

Berisha tha se Rilindja, fara më e ligë e 30 viteve që ka mbirë në këtë vend dhe sipas tij ka bërë tre gjëra; ashtrimet më të mëdha, vjedhjet më të mëdha, përzënien më të madhe të shqiptarëve nga Shqipëria

Berisha: Të dashur qytetarë dhe qytetare! Vëllezër dhe motra, zonja dhe zotërinj, një përshëndetje të përzemërt ju, një përshëndetje të përzemërt popullit të 20 shkurtit, popullit të fitores. Përshëndes oratorët që trajtuan sonte një problem që dëshmon dallimin e madh midis qytetarëve dhe barbarëve, midis qytetarëve që kanë përgjegjësi për vete, për fëmijët, për gjeneratat që vijnë dhe barbarëve që vjedhja i ka zhveshur nga çdo moral dhe vërsulen tani me tonelatat e parave të drogës, për të shkatërruar trashëgiminë shekullore mijëravjeçare. Për të shkatërruar trashëgiminë që brez pas brezi na u le ne, dhe detyra jonë është ta ruajmë, ta mbrojmë dhe tua lëmë brezave që vijnë. Por barbari, i zhveshur nga çdo moral, i zhveshur nga çdo interes tjetër përveç drogës dhe krimit, çon në parlament ligjin për shkatërrimin e tyre, pasurive përrallore të këtij vendi. Atyre pasurive që e bëjnë Shqipërinë një prej vendeve më të pasura të botës. Miqtë e mi, kjo betejë në çdo lloj prizmi dhe aspekti është shpëtimtare. 20 shkurti është dita e qytetarëve! Propaganda banale e Edi Ramës për të mbrojtur vjedhjet, aktet, skandalet e tij dhe të ministrave të tij, u bie nga mëngjesi deri në darkë borive, altoparlantëve se ne jemi njëlloj. Nuk ka mashtrim më të madh se ky. E vërteta është se ne jemi dy botë. Njëra është bota e zezë e vjedhjeve, e krimit, e drogës, e vrasjeve. Është bota e zezë e skandaleve, e dështimeve, e dhunimit të pluralizmit, parlamentit, arrestimit të liderit të opozitës, e përzënies së shqiptarëve nga Shqipëria. Kurse dallimi i kësaj bote me botën tjetër që mbron vlerat, parimet e drejtësisë, e kohezionit, e interesit kombëtar, e lirive dhe dinjitetit njerëzor, është dallim si nata me ditën.

Të dashur miq, në 10 vite, Rilindja, fara më e ligë e 30 viteve që ka mbirë në këtë vend, ka bërë tre gjëra. Mashtrimet më të mëdha, vjedhjet më të mëdha, përzënien më të madhe të shqiptarëve nga Shqipëria. Edi Rama erdhi në pushtet duke u premtuar shqiptarëve dhjetëra e dhjetëra mirësira dhe premtime me të cilat, zotohej se do ndryshonte rrënjësisht jetën e tyre. Që të gjitha pa përjashtim u provuan mashtrime dhe akoma më keq, njeriu që premtoi shëndetësinë falas, solli atë shëndetësi në të cilën sot, secili prej jush paguan nga xhepi për kujdes shëndetësor, më shumë se çdo qytetar në Europë. Paguan nga xhepi 60 përqind të atyre që shpenzimeve që duhen. Paguan nga xhepi 50 përqind më shumë se sa ç’paguante në vitin 2013. Erdhi në pushtet duke premtuar heqjen e TVSH-së për ushqimet, lirimin e tyre, sot çdo shqiptar paguan, blen ushqime me 110 përqind të mesatares së BE, pacak se ata kanë rroga 5 herë më të larta se ne shqiptarët. Rilindja ishte pra, mashtrimi më i madh i shqiptarëve. Nuk jemi njëlloj, jo kurrë, sepse ne premtimet i bëmë realitet. Premtuam rrogat, i dyfishuam. Premtuam Rrogën e Kombit, e ndërtuam.

Premtuam integrimin, u integruam. Të dashur miq, Edi Rama pasi erdhi në pushtet, u mburr me muaj dhe vite për inceneratorët, që do pastronin Shqipërinë. Në fakt, ajo do të ishte vjedhja më e madhe e shekullit. Atë që ky hajdut e quante krenaria e tij, do të ishte fatkeqësia e shqiptarëve. Sot 130 milionë euro janë zhdukur, gjurmë inceneratori në Tiranë nuk ka, dy të tjerë nuk funksionojnë. Arben Ahmetaj e akuzoi dhe tha se nëse qytetarët do të dinë bëmat e Edi Ramës për djegësat e të tjera, do llahtarisen. Nuk jemi njësoj, absolutisht kurrën e kurrës. Edi Rama është kryeministri më hajdut që ka pasur ndonjëherë Shqipëria. Nuk jemi njësoj! Edi Rama vraponte nga studio në studio me pincën e thyer për të mbuluar vjedhjen e tyre me Ilir Beqën dhe muratorin e tyre, ndërkohë që çmimi rritje për sterilizimet 83 herë.

Mijëra shqiptarë në muaj nuk futeshin në salla operacioni, sepse spitalet nuk blinin dot kompletet e sterilizimit për ta. Nuk jemi njëlloj, sepse Edi Rama, vetëm procesin e hapjes së negociatave e festoi dy herë gjatë këtyre viteve me shampanjë, me dekorata, me fishekzjarre. Por në të vërtetë, edhe dhjetorin që kaloi, negociatat nuk u hapën, por përkundrazi Shqipëria mori 5 kushte. 20 shkurti është dita e Europës, është dita e qytetarëve shqiptarë për të çelur dyert e integrimit në Europë. Është dita për të goditur mashtrimet e Edi Ramës, vjedhjet e tij.