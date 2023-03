"Beri be te mbesat, pastaj..."/ Banorët flasin për nominimin e fortë të kësaj jave: Ja kush del

Nominimi i kësaj jave ka qenë sërish pikë diskutimi thuajse në çdo bisedë të banorëve. Dalja e Oltës në nominim “kokë më kokë” me Kiarën, ka ngritur pikëpyetje në shtëpi, por edhe hipoteza, për faktin se si do ndryshojë loja, me daljen e njërës apo tjetrës.

Shtëpia është ndarë në dy pjesë, disa mendojë se del Olta, ndërsa disa të tjerë thonë se del Kiara, gjë të cilën e shprehën edhe me argumenta në “Prime”.

Gerti tha se ka shanse të dalë Olta nesër, sepse sipas tij, ajo po garon kundër dy konkurentëve, duke qenë se Luizi mbështet Kiarën.

Sipas tij, Luizi e tha publikisht në “Prime” që nëse del Kiara, do largohet edhe ai nga shtëpia dhe sipas tij, fjala gjatë spektaklit ka më shumë peshë, se sa kur e thua gjatë javës.

Antoneta tha se njerëzit nuk ndjekin vetëm “Prime”, por i ndjekin të gjitha zhvillimet gjatë ditës, ndaj sipas saj, Olta nuk është më e rrezikuar.