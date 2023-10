Bënë fajtore Loredanën për performancën e tij të dobët, Karimi e mbron: Është e fundit për t'u fajësuar

Futbollisti gjerman, Karim Adeyemi, i njohur për lidhjen që ai ka me reperen kosovare, Loredanën, ka bërë të ditur se nuk do të nominohet për ndeshjet ndërkombëtare kundër ShBA-së dhe Meksikës.

Në vend që t'i bashkohej ekipit kombëtar të të moshuarve, profesionisti i BVB-së tani shkoi në U21.

21-vjeçari foli për herë të parë në një konferencë për shtyp për krizën e formës sportive, ndërrimet e veçanta dhe kritikat publike ndaj të dashurës së tij, Loredanës.

"Isha i lumtur që munda të luaja sërish në U21. Kam kujtime shumë të mira nga koha ime këtu. Kjo është arsyeja pse vendosa të vij këtu relativisht.

Procesi ishte shumë i shpejtë dhe i lehtë. Për mua, ky është një hap i mirë për të ndihmuar. Arritja këtu ishte relativisht e lehtë.

E kam gjetur rrugën time mirë dhe kaloj mirë me të gjithë. Por as unë nuk jam një person i komplikuar', tha ai.

Sa i përket formës dhe krizës gjatë kësaj periudhe, Karim theksoi: "Ka thjesht faza ku gjërat nuk funksionojnë. Tani kështu është për mua. Por ju dilni nga secila prej këtyre fazave. Unë po bëj çmos për të fituar një terren sa më shpejt të jetë e mundur – qoftë me U21 ose me BVB. U21 është shumë i mirë për mua, kështu që mund të vazhdoj stërvitjen dhe të jap gjithçka.

Punoj pak për gjithçka. Qoftë një me një apo kontakti i parë, ose jam duke punuar me trupin tim në palestër. Këto janë kantieret e vogla të ndërtimit. Kam pasur dy lëndime të muskujve sezonin e kaluar, të cilat tani mund të jem në gjendje t’i minimizoj me ushtrime bazë. Unë bëj shumë nga kjo", shton mes tjerash futbollisti.

Ndërkohë, Adeyemi iu përgjigj edhe kritikave rreth të dashurës së tij të re, reperes Loredana Zefi.

"Unë personalisht e pranoj këtë. Por shoh edhe disa gjëra që po shkruhen. Nuk kam komentuar ende për këtë. Por kur shkon kundër familjes, miqve apo të dashurës sime, atëherë shkon shumë larg. Ata janë të fundit për të fajësuar. Unë jam ai në fushë".