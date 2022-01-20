Befason Donaldi, ja premtimi publik qe i bëri Beatrixës
Lajmifundit / 20 Janar 2022, 20:17
Showbiz
Donaldi është i apasinuar pas tatuazheve të cilat i ka pothuaj në të gjithë trupin, por tani ka ndërmend të bëjë edhe një tjetër!
Por sot, teksa po bisedonte me Trixen ne oborr, kjo e fundit shprehu dëshiren se do te donte që një tatuazhist te vinte në shtëpi, ndërsa Donaldi i tha se edhe nëse nuk vjen, ai do ta beje emrin e saj tatuazh pasi te dalin jashtë.
Kujtojme se Donaldi i ka bere Fifit nje premtim se do te beje nje tatuazh edhe per te, ku do te shkruaje ne dore “Filoqyl”, ashtu sic e therriste ai.