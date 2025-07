Bebe Rexha nuk i harron traditat shqiptare: Nëse më vijnë mysafirë në shtëpi marr tabakanë dhe i qeras

Bebe Rexha nuk i harron traditat shqiptare. Nëse dikush vjen mysafir në shtëpinë e këngëtares, cilido qoftë ai, Bebe duhet të marrë tabakanë dhe ta qerasë. Kështu ka bërë me dije ajo për “Los Angeles Times”.

“Kur njerëzit vijnë, unë duhet t’u shërbej atyre diçka, edhe nëse ata po punojnë për mua – si për shembull zonja ime pastruese duhet të ketë një vakt të plotë. Në kulturën shqiptare, kur dikush vjen mysafir, ekzistojnë disa hapa se si ju i shërbeni njerëzve.

Le të themi se nëse do të kaloni nga shtëpia e mamasë sime, ajo do t’iu mirëpresë, dhe ne duhet të kemi çokollata të vogla, çokollata vërtet të këndshme dhe duhet të shkojmë në sallon për t’ua shpërndarë gjithëve – nga më i vjetri tek më i riu, të gjithë marrin një copë çokollatë. Më pas unë do të shërbej pije, ujë ose lëngje frutash. Pastaj vendos në tabaka një pjatë të madhe me ëmbëlsira – të gjitha llojet e ëmbëlsirave. Më pas duhet të bëj kafe dhe do të shërbej kafe me tortë. Dhe pastaj e përfundoni me fruta”, ka treguar 31-vjeçarja.