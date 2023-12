Bebe Rexha do të këndojë himnin e Kupës së Botës për Klube

Bebe Rexha do të këndojë himnin për Kupën e Botës për Klube 2023 që po zhvillohet në Arabinë Saudite.

Lajmin e ka bërë të ditur FIFA përmes një postimi në rrjetet sociale.

“Ndërsa pritja po rritet për Kupën e Botës FIFA për Klube Arabia Saudite 2023™, FIFA është e emocionuar të njoftojë se sensacioni ndërkombëtar i popit Bebe Rexha është zgjedhur të jetë zëri i turneut dhe Kënga Zyrtare – “It's On””, njoftoi FIFA.

Bebe Rexha ka qenë katër herë e nominuar për çmimet “Grammy” dhe njihet për hitet e saj që kanë pushtuar klasifikimet botërore të muzikës.

RedOne, Shefi i Muzikës i FIFA-s, shtoi: “Është një nder absolut dhe privilegj i madh për mua të jem i përfshirë në Kupën Botërore të Klubeve FIFA Arabia Saudite 2023.

Nuk është sekret për dashurinë time për muzikën dhe futbollin. Ishte një përvojë dhe udhëtim kaq i frymëzuar për të punuar në mënyrë krijuese në Himnin e FIFA Club Word Cup 2023 "It's On" me Bebe Rexha të bujshme.

Me Kupën e Botës për Klube të FIFA-s që po organizohet në Arabinë Saudite, ne vërtet donim të përfshinim disa tinguj autentikë muzikorë dhe vokalë nga rajoni duke e balancuar atë me një histori lirike globale dhe tinguj muzikorë për të bashkuar botën së bashku siç mundet vetëm futbolli.”