Bearti e konfirmon, mes tij dhe Teas gjërat nuk janë aspak mirë

Beart Rexhepi ka bërë një postim së fundmi në Instagram story, ku shuan kurreshtjen e të gjithë ndjekësve, pse Tea është e palumtur dhe pse ajo nuk festoi ditëlindjen.

Ish- konkurrenti i Përputhen, ka postuar një shkrim të bërë për shenjën e tij të horoskopit, Akrepi. “Si një Akrep, njerëzit s’e kuptojnë sa i sjellshëm je. Bëhesh i pamëshirshëm vetëm kur njerëzit të marrin për të mirëqenë”, shkruhej në postim, dhe direkt dyshimet të çojnë tek lidhja e tij me Tean. Kjo e fundit e nisi me rrëfimet lidhur me lumturinë e saj dhe duket se Bearti i vuri kapakun.