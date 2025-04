Bashkëshortja e Mc Kresha i shkruan për herë të parë një letër dashurie në shqip! Ja çfarë i shpreh!

Mc Kresha ka folur për bashkëshorten e tij Erzinën, duke thënë se ajo erdhi për të si dhuratë prej zotit.

Mc Kresha tha: “Ikja e përgjegjësisë, më lehtë është me ikë prej problemit por problemi nuk zgjidhet. E njëjta është si ai personi që nuk është higjenik krejt bërllogun që e fshinë shpinë e vendos në një dhomë. Problemet mundesh me i shty e me iu ikë, por për me i zgjedhë duhesh me mbajt përgjegjësi".

Po ashtu është surprizuar teksa ka dëgjuar letrën në gjuhën shqipe që ia ka shkruar gruaja e tij Erzina.

“E di që ke me fluturu sepse po e ninë një letër dashurie shqip nga unë. Mendoja me shkru një poezi po si mundem me shkru një poezi kur e gjithë bota e dëgjon poezinë tane. Jam jashtë mase krenare dhe e dashurume në karakterin që e ki. Je një babë i kujdesshëm dhe të duam”.

Ai iu përgjigj gruas së tij në KlanKosova, duke ia bërë të ditur se edhe ai e do dhe duke i thënë se “ishalla nuk të hy në hak”.