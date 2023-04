Banorët e “Big Brother” kontakt me botën e jashtme, ja zarfi që do t’i japë mundësi të shohin…

Vëllai i Madh do t’u japë mundësinë banorëve që të shohin Big Brother Portokalli.

Por për të parë programin e mirënjohur, banorët duhet të kalojnë një sfidë. Secili prej tyre duhet të kalojë pishinën nga njëra anë në tjetrën, duke përdorur komerdaret, pa u rrëzuar në ujë.

Vetëm ata banorë që do t’ja dalin me sukses, do të kenë mundësinë të shohin imitimin e Big Brother nga aktorët e Portokallisë, pjesa tjetër e tyre do të qëndrojë në dhomën e gjumit.

Efi, Luizi, Kiara, Kristi, Jori, Qetsori, Nita, Visi dhe Dea kanë qënë banorët që kanë kaluar provën me sukses.