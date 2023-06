Balina Bodinaku flet për herë të parë pas përplajes me Fifin

Opinionistja e Big Brother Vip, Balina Bodinaku e ftuar në emisionin “Goca dhe Gra” ka folur për herë të parë pas përplasjes me Fifin.

Ajo tha se nuk e kishte menduar kurrë se do ndodhte një gjë e tillë, pavarësisht se kishte marrë përsipër të përballonte çdo kosto që në momentin që mori përsipër këtë pozicion.

“Po mundohesha të kuptoja ca kisha thënë, a isha unë shkaktarja. Kjo është një gjë që e kam marrë përsipër, por nuk mendoja që do ndodhte një gjë e tillë. Por kisha marrë parasysh që do përballesha me fansat e personave që janë brenda. Ka shumë tifozllik dhe me këta nuk racionalizon dot dhe është e kotë të mërzitesh e të gjykosh”, tha Balina.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Kujtojmë se Balina mbrëmjen e së martës, në “Big Brother Vip” Prime, ndërsa ishte duke dhënë mendimin e saj në lidhje me Fifin brenda shtëpisë, kësaj të fundit i ra të fikët. Ngarkesa emocionale e Fifit bëri që një ditë më vonë ajo të kërkonte të dilte jashtë shtëpisë.tch