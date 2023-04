“Baladë mjaft e rëndë”, BBC bën parashikimin për “Eurovizion 2023”: Shqipëria renditet e…

BBC ka bërë një renditje të të gjitha këngëve pjesëmarrëse, ndër to edhe Shqipëria, e cila sipas medias britanike renditet e fundit. Franca renditet si fituese e mundshme, gjithashtu Suedia me fituesen e vitit 2012, Loreen, Spanja ndër tre më të mirat. Të 37 këngët janë dorëzuar tani, me tekste që trajtojnë gjithçka, nga pushtimi demonik deri te pushtimi i Ukrainës nga Rusia.

Në renditjen e parashikuar nga BBC, për secilën nga këngët pjesëmarrëse është bërë nga një analizë, ku kënga përfaqësuese e Shqipërisë “Duje” është komentuar si ‘një baladë dramatike, mjaft e rëndë’.



“Në një tipar sinkroniteti tipografik, Albina është përfaqësuesja e Shqipërisë për vitin 2023. Një ish-nënkampione në The Voice, ajo po interpreton “Duje”, një baladë dramatike për familjet që ndahen dhe ndikimin që ka te fëmijët. Performanca zakonisht përfundon me Albinën që u rrëzua në gjunjë e përlotur. Vargjet e pasionuara të Albinës ndërtohen në një kor tërheqës, duke shfaqur vokale në sfond nga familja e saj por në përgjithësi, është mjaft e rëndë."

"Parashikimi: Gjysma e poshtme e tabelës së liderëve,"-shkruan BBC.

Këngëtarja Albina Kelmendi mori trofeun më të rëndësishëm të festivalit atë të përfaqësimit në 'Eurosong Contest 2023' dhe do të përfaqësojë Shqipërinë me këngën 'Duje', të cilën e këndoi me familjen (prindërit, dy motrat dhe vëllain).