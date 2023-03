“Babi ja dola”, Ronaldo Sharka merr drejtimin e programit të njohur, ku do ta shohim moderatorin

Ronaldo Sharka, moderatori i njohur i cili u bë shumë i dashur për publikun pas hyrjes në Big Brother Vip, tani do te jetë pjesë e një porjekti të ri.

Ashtu siç ka bërë vetë me dije Sharka, moderatorin tani do ta shohim në top Channel.

Këtë sukes ai ia dedikon babit të ndjerë, i cili ndërroi jetë vetëm disa javë më parë për shkak të një sëmundjeje të rëndë nga e cila vuante.

“Babi, ja dola. Jam i lumtur t’ju them se tashmë jam zyrtarisht pjesë e Top Channel Duke nisur nga kjo e diel, në E Diell nisim “Mos i bjer me Top” ku besojmë se do të afeksionoheni pas këtij programi, kemi aq shumë gjëra sa që për efekt të syrit të keq, po ju zbulojmë vetëm kaq”, shkruan Rolando.