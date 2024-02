‘”Babai im ka ikur për një aspirinë”, Fationi rrëfen pengun e jetës: Do doja të...

Banorët e BBV3 kanë njohur më mirë njëri-tjetrin, ku kanë rrëfyer për historitë e tyre të dhimbshme që kanë kaluar në jetë.

Fatjon Kuqari ka treguar pengun e tij më të madh, ku shprehet se babai i tij ka humbur jetën nga trashja e gjakut. Sipas tij ai ka qenë një njeri që nuk përdorte kurrë ilaçe dhe kur sëmurej me grip dhe se një aspirinë do i kishte shpëtuar jetën.

”Dua të kthehem 9 muaj mbrapa, sepse babai im ka ikur vetëm për një aspirinë, që do të thotë vetëm për një trashje gjaku. Dua të kthehesha 9 muaj mbrapa, sepse unë debatoja shpesh me të, edhe kur ishte me grip nuk pinte asnjë lloj ilaçi, nuk pinte kurrë ilaçe dhe unë zihesha gjithmonë me të, bëja debat, hajde bëj analiza e të gjitha.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Do doja të kthehesha 9 muaj mbrapa, ta merrja me zor, t’i bëja analizat dhe t’i jepja aspirinën dhe të ishte midis nesh. Realisht ishte shumë i fortë dhe kishte shumë rrugë për të bërë. Një orë para se t’i ndodhte ajo gjë ishte në këmbë, ishte çdo gjë në rregull, perfekte”, u shpreh Fatjoni.