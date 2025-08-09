Babai i Dua Lipës u përgjigjet kritikëve: Vajza para koncertit s’pi cigare as alkool, kur jemi në pushime…
Dukagjin Lipa, babai i këngëtares me famë botërore Dua Lipa, ka komentuar për herë të parë foton e vajzës së tij ku shihet duke pirë cigare, e cila shkaktoi reagime të shumta në rrjet.
Në një intervistë për “Pushime On Top”, ai tha se Dua nuk konsumon cigare apo alkool gjatë turneve dhe para koncerteve, por vetëm kur është me pushime.
“Dua nuk e pinë cigaren para koncertit. As alkool nuk pinë, as cigare nuk pinë – kur jemi në turne nuk pinë. Kur është në pushim, pi”, u shpreh ai.
Lipa theksoi se nuk është e drejtë të paragjykohet një artiste për zgjedhje personale, sidomos kur bëhet fjalë për një person të rritur.
“Nëse vajza jote i ka 29-30 vjet, çfarë të drejte ke t’i thuash ‘pi’ ose ‘mos pi’? Nuk ka rëndësi nëse je shqiptar apo amerikan”, tha ai.
Reagimi vjen pas një vale komentesh online nga ndjekës që shprehën habi apo zhgënjim për foton e publikuar.