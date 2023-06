"Kemi një dhuratë", Aurela publikon një tjetër foto për Bashën pas videos duke gatuar në shtëpi

Me afrimin e fushatës elektorale Aurela Basha eshte bere gjithnje e me aktive ne rrjetet sociale me postimet qe lidhen me bashkeshortin e saj Lulzim Basha, kryetar i PD. Kesaj radhe ajo ka posuar nje foto me vajzen duke bere libra per fundjave nderkohe qe shkruan se njera prej tyre eshte dhurate per babain. POSTIMI I BASHËS: “Me Dafinën pazaret janë vetëm libra— në fakt njërin e ka dhuratë për babin @lulzimbasha ☺️??? #libra #ediel ?” Pak dite me pare Aurela Basha terhoqi shume vemendje me postimin e saj te radhes ku filmoi Lulzim Bashen duke gatuar ne sallonin e shtepise teksa i kerkonte asaj qe videon te mos e hidhte ne Instagram.