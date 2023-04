Aurela Gaçe kujton ditën e dasmës dhe habit me deklaratën: Nuk e besonin që do martohesha

Aurela Gaçe ka rikujtuar dasmën e saj vite më parë. E ftuar në “Ëhy Not” ajo është rikthyer pas në kohë duke kujtuar momentet e dasmës së saj me Skerdin.

“Kur kam bërë dasmën, unë me Skerdin ishim martuar më përpara e kishim mbyllur atë muhabet por donim të mblidhnim njerëzit, shoqërinë, fisin, që erdhën të gjithë.

Të gjithë, me gjithë nipër e mbesa, mezi kishin pritur se nuk u besohej që do të martohesha.

Thanë do të shkojmë ta shikojmë vetë me sytë tanë katrahurën.Unë kisha tre fustane, me kurora të ndryshe.

E fundit fare ishte krijuar nga Joni Peçi. Kur pashë kurorën mbarova, i thashë dhe tortën e dua kështu.

Më vonë më thotë Mand Peza i pëlqyen të gjitha fustanet por për këtë kurorën thanë: Po kjo edhe ditën e dasmës e gjeti të sajojë?!

Pastaj del Rita Ora në Met Gala. Gjithë mediat këtu shkëlqen, moda e re. Thashë: Eee, kur e bëjmë ne quhet sajesë, kur e bën bota quhet modë! Po çe, tëmën e sëmës”, ka thënë ajo.