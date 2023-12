Atdheu rikthehet në Për`puthen, Antonela i lutet produksionit: Dua të njohem me të....!

Atdheu eshte rikthyer ne emisionin Perputhen.

Ai ka hyre diten e sotme ne studio ku eshte njoftuar se paraqitja e tij ka ndodhur per nje perballje me Antonelen.

Megjithate gjate perballjes mes tyre me shume biseda ka qene per nje pelqim te dyanshem dhe shprehjen e nje deshire per takim.

Nga ana tjeter, pas perballjes, gjate diskutimit ne studio, Antonela ka thene se meqenese tani konfliktet jane sqaruar, produksioni duhet te shqyrtoje rikthimin e Atdheut ne emision duke qene se ai ka qene i pezulluar por jo i perjashtuar.

Bora Zemani i pyeti vajzat qe ishin dakord te gjitha por njoftoi se vendimi perfundimtar per kthimin e Atdheut, tha se do te merret me vone.

Nga ana tjeter Antonela refuzoi kerkesen e Arjanit per ta puthur Atdheun, edhe pse tha se ka interes per tu takuar e njohur me te tani e tutje./Lajmifundit.al