"Ata që nuk ma kthyen shpinën...", Luiz Ejlli vjen me një reagim të rëndësishëm në rrjete sociale!

Ky edicion i “BBV2” do të mbahet mend nga të gjithë shqiptarët. Me të vërtetë ishte edicioni i dytë por protagonistët e këtij viti i kanë mbajtur të gozhuar para ekranit çdo të martë dhe të premte të gjithë shqiptarët.

Banorët e këtij viti do të mbeten gjatë në memorien e kujtdo me debatet, konfliktet, lojërat dhe momentet e lumtura të tyre. Pavarësisht gjithçkaje, neve na mbetet të presim për edicionin e tretë të tij.

Luiz Ejlli pas daljes së tij nga “BBV2” ka bërë disa ndryshime në lidhje me marrëdhëniet me të tjerët duke larguar ata që mendon se kanë përfituar prej tij duke u shtirur si shokët e tij më të ngushtë. Ndër ta ishin edhe Mario me Jonin, të cilët gjatë periudhës që Luizi ishte brenda në shtëpi kanë bërë daljet e tyre televizive duke e mbrojtur dhe duke treguar gjithmonë për miqësinë e tyre të ngushtë.

Gjithashtu Meridion Ramçaj e ka mbështetur shumë Luizin ndërsa pas daljes së tij nga shtëpia Luizi u shpreh se nuk e njeh dhe nuk ka pasur kurrë miqësi me të. Të tre djemtë Luizi nuk i ndjek më në Instagram duke u shprehur se thjeshtë janë përpjekur të përfitojnë nga fama e tij.

Vetëm pak më parë Luizi ka shkruar disa fjalë në Instastory lidhur me këtë çështje:



Unë nuk harroj njerëzit që më kanë qëndruar afër kur kisha nevojë, kur nuk kisha askënd. Ata që nuk ma kthyen shpinën nga fillimi i rrugëtimit tim e vazhdojnë të mos e bëjnë.

Ata që e bënin ditën natë e natën ditë duke përjetuar çdo gjë bashkë me mua, ata që më deshën prej vërteti, pa kushte, pa fjalë, por me vepra shumë. Ty publiku im. Ju do Luizi fort!

I ftuari special javën e kaluar ishte fituesi i “Big Brother Vip 2”, Luiz Ejlli. Kjo ishte edhe dalja e tij e parë televizive pas daljes nga shtëpia e “BBV2”.