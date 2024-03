“As Ilnisa nuk i doli në krah kur…”, pas përjashtimit nga BBV3, Sara sqaron afrimitetin me Meritonin

Sara Gjordeni u përjashtua mbrëmë nga gara e Big Brother VIP 3, si pasojë e përplasjes së saj me Françeskën, të cilën e shtyu në banjo në debat e sipër.

Pas vendimit të Vëllait të Madhe, ajo kërkoi të takohej vetëm me Meritonin dhe Bardhin. Ditët e fundit brenda shtëpisë është komentuar shumë afrimiteti mes Sarës dhe Meritonit.

Disa komentues e kanë gjykuar si të tepërt këtë afrimitet, përtej shoqërisë. Kjo sepse Sara është në një lidhje dashurie me Bardhin, ndërsa Meritoni ka deklaruar se e ka mik të ngushtë këtë të fundit.

Për këtë çështje, por jo vetëm, Sara ka reaguar në InstaStory, duke thënë disa fjalë. Sara i ka quajtur si të turpshme këto aludime, ndërsa shpjegon se i ka ndenjur afër Meritonit për shkak se ai nuk ka qenë mirë nga ana shëndetësorë.

“Për Meritonin. Po shoh komente. TURP! Unë, Bardhi, Meritoni nëse nuk e keni ndjekur 24/7 ishim i vetmi grup REAL ditët e fundit në shtëpi.

Madje i vendosem emër: #PaPanik @9. Meritoni ditët e fundit ka qenë mëse i sëmure, me infuzione dhe pa imunitet, përpara prime pati edhe një episod ku u ul në tokë në dush dhe mendoi se i ra të fikët. Gjithashtu, U ndje i tradhtuar nga shtëpia me situatën e rripit, ku as Ilnisa nuk i doli në krah.

Të vetmit që i ndejtën pranë isha unë dhe Bardhi. Kjo shpjegon afërsine tonë. Mendjeve perverse thjesht t’ju vijë turp”, shkruan Sara.