Arti në zi/ Ndahet nga jeta regjisori i njohur, fitues i çmimit “Oscar”

Norman Jewison, regjisori i njohur me origjinë kanadeze, filmat e Hollivudit të të cilit varionin nga komeditë në drama sociale, ka vdekur në moshën 97-vjeçare.

Jewison, tre herë i nominuar për Oscar, i cili në vitin 1999 mori një çmim Oscar Nderi, vdiq “në paqe” të shtunën, sipas gazetarit Jeff Sanderson.

Kush ishte regjisori Norman Jewison

Norman Frederick Jewison (Norman Frederick Jewison, 21 korrik 1926) ishte një regjisor, producent dhe skenarist kanadez, i cili punoi kryesisht në SHBA.

Ai drejtoi disa filma të mirënjohur dhe u nominua tre herë për çmimin Oscar për regjisorin më të mirë në tre dekada të ndryshme, me Crime Story (1967), Fiddler on the Roof (1971) dhe Under the Moonlight (1987). Disa nga filmat e tjerë të shquar të tij janë: The Card Player (1965), The Russians are Coming (1966), The Thomas Crown Affair (1968), Jesus Christ, Super Bright (1973), Justice for All! (1979), Virgjëresha e Zotit (1985) dhe Typhoon: The True Story (1999).

Jewison ka paraqitur çështje të rëndësishme sociale dhe politike gjatë gjithë karrierës së tij, duke i bërë shpesh çështje të diskutueshme ose komplekse të aksesueshme për një audiencë të përgjithshme. Përveç nominimeve të tij për Oscar, ai ka disa nominime për Golden Globe, 1 çmim BAFTA, Ariu i Argjendtë për regjisorin më të mirë në Festivalin Ndërkombëtar të Filmit në Berlin 1987 dhe Çmimin Erwin Thalberg në Çmimet e 71-ta “Oscar”.

Në vitin 2003 Jewison u nderua me çmimin e Guvernatorit të Përgjithshëm të Kanadasë për Artet Performuese për kontributet e tij të shumta në industrinë e filmit kanadez.