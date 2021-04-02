LEXO PA REKLAMA!

Arsimi në lidhje me Anën: Më mungon zemra ime në Tiranë

Lajmifundit / 2 Prill 2021, 10:39
Lajmifundit / 2 Prill 2021, 10:39

Arsimi u largua nga Përputhen pasi kishte punë në Zvicër me djalin, dhe pas këtij vendimi dolën fjalët se djali nga Maqedonia është në një lidhje me Anën e parë të emisionit “Përputhen”. Çifti nuk e ka konfirmuar, por veprimet e tyre i thellojnë dyshimet. Së fundmi, Arsimi, në një bashkëbisedim me ndjekësit e tij në Instagram, ka folur për Tiranën dhe miqtë që krijoi në aq pak kohë që qëndroi.

Ai është pyetur: “Kush të mungon më shumë në Tiranë?” dhe përgjigjia e Arsimit, kishte prioritet Anën, pastaj shokët.

Arsimi në lidhje me Anën: Më mungon zemra ime në Tiranë

“1 zemra ime”, shkruan Arsimi dhe e shoqëron me një emoji me gjuhën jashtë, pastaj vijon me shokët që ka njohur në “Përputhen”, ku përfshihet Eri, Andi, Atdheu, Loco etij.

