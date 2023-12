Armina Mevlani rikthehet në ekran, ja kur do ta shohim

Blogerja Armina Mevlani, në një intervistë virtuale me ndjekësit e saj në “Instagram”, influencuesja është pyetur se do kur do e shohim sërish në ekran.

Pyetje të cilës i është përgjigjur duke thënë: “Pas janarit 2024”.

Nuk dihet se për çfarë projekti bëhet fjalë konkretisht, por deri atwherw na duhet tw presim, ku do ta shohim.

Kujtojmë se Armina ishte pjesë e “Goca dhe Gra”, si bashkëprezantuese për dy sezone.