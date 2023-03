Arjan Konomi: Luizi ka menduar ndarjen nga Kiara

Opinionisti Arjan Konomi e sheh me dyshim këngën “Me ty” të Luiz Ejllit dedikuar Kiarës, pasi në tekst nuk është përmendur emri i moderatores.

I ftuar në “Më lër të flas”, Konomi tha se i ka bërë përshtypje që një këngë dedikuar të dashurës, nuk përmend emrin e saj dhe mbase këngëtari ka menduar ndarjen.

Me nota humori, Arjani solli në vëmendje konkurrentin e ‘Përputhen’, Mevlanin, i cili pas ndarjes fshiu këngën në Youtube ku kishte përmendur emrin e vajzës që donte.

“Më bëri përshtypje se e dëgjova me vëmendje kur doli kënga. Mund të ketë vërejtje por kuptohet si është regjistruar e realizuar, nuk janë kushtet optimale.

Por prisja një këngë kushtuar dashurisë dhe të dashurës nuk përmendte emrin e Kiarës.

Mendova mos e shikon si të mundshme një ndarje të afërt sapo të dalë, pastaj si Mevlani që iu desh ta fshinte pastaj nga Youtube.

Ai e do, por për një arsye apo një tjetër nuk ka nevojë ta fshijë nga Youtubve edhe nëse ndahen dhe kënga mbetet”- tha opinionisti Arjan Konomi.

Luizi i ka dedikuar një këngë Kiarës, e cila titullohet “Me ty”, ku me ndihmën e produksionit të “BBV2” dhe producentit Elgit Doda kjo këngë u realizua shumë shpejt madje dhe është publikuar në platformën You Tube dhe kudo në rrjete sociale. Kënga u pëlqye shumë nga të gjithë dhe më tani “Me ty” ka kaluar 11 milionë klikime në You Tube.