Arbenita Ismajli po shijon romancën e re? Modelja sapo e konfirmoi vetë

U desh një buqetë e madhe me trëndafila rozë që rrjeti të shpërthente në aludime.

Modelja Arbenita Ismajli ka trazuar rrjetin me një postim të fundit në rrjete sociale duke mbajtur në krahë një tufë të madhe me trëndafila rozë shoqëruar me një përshkrim tepër ngacmues.

“Çfarë dreqin është faza e bisedës? Më dhuro ose VDIS”, ka shkruar modelja bukuroshe krahas fotos dhe pikërisht ky mesazh domethënës dhe emigmatik ka mjaftuar për të ngritur aludimet për një raport të ri dashurie.