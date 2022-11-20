LEXO PA REKLAMA!

Arbana tregon për herë të parë me çfarë e bëri për vete Eduarti: Më mori më qafë

Lajmifundit / 20 Nëntor 2022, 09:39
Showbiz

Arbana tregon për herë të parë me çfarë e

Moderatorja shumë e dashur nga publiku, Arbana Osmani është shumë aktive në rrjetet sociale. Në këtë mënyrë, ajo i jep mundësinë fansave të dinë sa më shumë rreth jetës së saj.

Arbana jep vazhdimisht ide gatimi, gjithashtu ndan detaje rreth raportit me fëmijët.

Mirëpo, së fundmi, nuk ka munguar as Eduarti. Në një “Ask me a question” në Instagram, ajo ka zbuluar se çfarë e ka bërë të dashurohet pas regjisorit.

Një ndjekës e pyet: “Edi, faseta emax i ka dhëmbët dhe ku i ka bërë?”.

Arbana është përgjigjur se dhëmbët i ka të tijat dhe se më ato e mori më qafë.

“Jo mër, të vetat i ka dreqi, me ato dhëmbë na mori më qafë”, ka shkruar moderatorja./

 

 

