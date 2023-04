Arbana Osmani zbulon finalistët e Big Brother Vip: Ja sa banorë do ia dalin

Më 6 maj do të mbahet finalja e madhe e “Big Brother VIP”. Në këtë natë speciale janë premtuar shumë surpriza megjithatë detaje ka zbuluar edhe Arbana mbrëmjen e të martës në prime. Para se të mbyllte spektaklin, Arbana tregoi se kanë mbetur edhe 3 takime prime. Luizi e kundërshtoi dhe duke bërë llogaritë i tha se janë edhe 4 takime e më pas finalja.

Mirëpo Arbana zbuloi se në fakt pas 3 takimesh, një të martë para finales nuk do të ketë spektakël dhe atë ditë do të transmetohet Fan Club. Arbana zbuloi gjithashtu se në finale do të shkojnë 4 banorë.