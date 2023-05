Arbana Osmani e ironizoi publikisht, reagon për herë të parë Balina Bodinaku

Mbrëmjen e djeshme gjatë post BBV, Arbana Osmani bëri një deklaratë paksa të “hidhur” për Balina Bodinakun, ish-opinioniste e këtij reality show.

Teksa po i tregonte Arbër Hajdarit dhe Zhaklina Lekatarit se do e kishin më të lehtë punën nëse nuk do i qëndronin besnik deri në fund mendimeve të tyre dhe do i dilnin krah Luizit, Arbana shtoi:

“Ju do e kishit më të lehtë të bëheshit fansa…Vitin e kaluar kemi patur opinioniste që janë bërë fansa”.

Nisur nga kjo deklaratë e Arbanës, ka reaguar edhe Balina Bodinaku.

Në një postim në InstaStory, ajo shkruan:

“Fanse është zgjedhje. Kompleksi është vuajtje”.