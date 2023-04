Arbana gati të veshë fustanin e nusërisë, i thotë po Eduartit në Itali, zbulohen detaje nga dasma

Nga Arbana dhe Eduarti kemi një lajm shumë të bukur! Çifti do të martohet së shpejti me një dasmë private në Toskanë, vendin ku kanë kaluar momente të bukura bashkë që i kanë ndarë edhe me ndjekësit në Instagram. Arbana dhe Eduarti kanë vendosur që kurorëzimin e dashurisë së tyre ta bëjnë në prani të familjes dhe miqve të ngushtë. Revista Who mëson se dasma nuk do të jetë me të ftuar VIP, por shumë intime, për ta shijuar në privatësi këtë ditë të shënuar.

Lajmi fillimisht u publikua sot nga Kryefjala e tashmë po bën xhiron e rrjetit ndërsa nga Arbana presim detajet pasi moderatorja më e dashur e prime time gjithmonë ka ndarë copëza nga jeta e saj përmes Instagramit e me siguri edhe nga dasma do të kemi momente e foto që i presim me padurim.

Nuk dihet ende cilët do të jenë artistët që do të kujdesen për atmosferën, sepse me Big Brother në prag të finales, Arbana ende nuk i është dedikuar 100% dasmës, që me siguri do të jetë një kujtim i mrekullueshëm në jetën e saj familjare.