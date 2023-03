Arbana e thotë troç, këto janë 2 banorët e preferuar të Eduartit nga "Big Brother VIP" (FOTO)

Arbana Osmani ka publikur së fundi një video në InstaStory ku po ndjek “Big Brother VIP” nga shtëpia e saj bashkë me partnerin, Eduartin.

Në ekran shfaqet Luizi dhe Tani teksa hedhin batuta me njëri-tjetrin dhe qeshin. Bashkë me to shkrihet së qeshuri edhe Eduarti.

“Mendova se do isha më i shëmtuari i shtëpisë…. derisa hyri Bledi”, thotë tani që ka bërë për të qeshur, Luizin, Arbanën dhe Eduartin.

“3 shkodran që qeshin me njëri-tjetrin pa pushim”, shkruan Arbana krah videos.