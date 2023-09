Anuloi koncertin në momentin e fundit, fansat kryqëzojnë Ed Sheeran: Duam të na kthehen paratë

Këngëtari i njohur Ed Sheeran ka anuluar koncertin e tij në Las Vegas të shtunën (9 shtator), vetëm disa orë para se të dilte në skenë, gjë e cila shkaktoi zemërimin e shumë fansave. 32-vjeçari kishte planifikuar të performonte për ta në mes të turneut të tyre në Amerikën e Veriut në Allegiant Stadium në Las Vegas.

Por pas anulimit, ylli i popit postoi në Instagramin e tij një deklaratë ki kërkonte falje fansave të tyre:

“Nuk mund ta besoj se po e shkruaj këtë, por ka pasur disa sfida me të cilat jam përballur gjatë përgatitjes së koncertit tonë në Vegas. Është e pamundur të vazhdohet me shfaqjen. Me vjen shume keq. E di që të gjithë kanë udhëtuar deri këtu dhe do të doja ta ndryshoja këtë.”

Sakaq, Ed i njoftoi gjithashtu fansat se koncerti i së shtunës do të shtyhet për muajin e ardhshëm:

“Koncerti do të shtyhet për të shtunën më 28 tetor dhe të gjitha biletat e blera do të jenë të vlefshme për atë datë. Më vjen shume keq”.

‘Allegiant Stadium’ kishte njoftuar më herët gjatë ditës se kishte çështje të paqarta dhe shkoi në Twitter për të informuar fansat se koncerti mund të shtyhej. Shumë nga fansat e Sheeran ishin shumë të zhgënjyer me lajmin fatkeq dhe anulimin e minutës së fundit, duke u drejtuar në rrjetet sociale për të shprehur mërzitjen dhe zemërimin e tyre.

Njëri prej tyre shkroi: “Çmenduri! Kaq zhgënjyese. Prita jashtë në vapë për gati 2 orë”, ndërsa një tjetër komentoi: ‘Po paguaj hotelin tim? Pse më bën të qëndroj këtu për 2 orë”. Një person tha se pa njerëz që humbnin ndjenjat nga vapa ndërsa prisnin në radhë”.

Një tjetër tha: ” Isha jashtë dhe pagova fluturimin dhe hotelin dhe isha në pritje për një orë… Unë dua të gjitha paratë e mia të kthehen, kjo është qesharake.” Njëri thjesht shkroi: “Kjo është marrëzi”.

“Njerëzit ulen jashtë për më shumë se një orë. Nuk na kanë dhënë asnjë informacion. Njerëzit po grumbullohen, të tjerët ende presin jashtë. Nuk shpërndajnë as ujë”, komentoi dikush.