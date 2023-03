Antonela shokon Çimin, i sjell Olën në tavolinë dhe vazhdojnë takimin të tre

Çimi zhvilloi dy takime brenda ditës, por në fund u surprizua nga vajzat.

Teksa po bisedonte me Antonelën, ajo e pyet nëse e ka mbaruar takimin me Olën. Pas përgjigjes pozitive të tij, Antonela e merr në telefon Olën dhe e fton të vijë.

Çimi mbeti pa fjalë kur pranë tyre u afrua Ola. Më tej vazhduan të flisnin të tre. Nuk munguan thashethemet dhe ironitë për konkurrentët e tjerë të emisionit, sidomos për Sindin. Ola me ironi e quajti “Sinderela” dhe tha do të donte ta eleminonte nga “Për’Puthen”, ndërsa Antonela e quajti të pakuptimtë zgjedhjen e Sindit për të dalë me Blerimin.