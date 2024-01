Antonela del në mbrojtje të Beatrix: Më kujtohet kur e gjithë Shqipëria ishte kundër…

Antonela Berisha, e cila qëndroi vetëm pak brenda shtëpisë së Big Brother, i ka dalë në mbrojtje këngëtares Beatrix Ramosajt. Ish-banorja e BB VIP ka bërë repost një fotografi të këngëtares ku bashkangjitur me të shkruan: “support Trixa. Miss you”.



Por duket se pas këtij postimi, lumë reagimesh kanë ardhur në faqen e Antonelës, duke bërë që kjo e fundit të reagojë.

“Njerëz, pse nuk merreni me faktin që ka disa banorë të stazhonuar në atë shtëpi që po vjellin vrer ana anës për njerëz që rrinë gjatë gjithë ditës se sa merreni me faktin se kë suportoj unë! Themeluesit e shtëpisë jashtë. Falsiteti në kulm, por fytyra po i del gjithkujt. Po shikoj gjykimin e publikut në mënyrë të padrejtë! Më kujtohet situata kur unë kisha një pëlqim për një person që publiku e shikonte çift me një vajzë tjetër… dhe e gjithë Shqipëria ishte kundër. Në momentin tim më të vështirë në shtëpi, ajo ishte e vetmja pranë meje. Dhe unë jam sot pranë saj. Sa keq që nuk jam e pështirë si disa pseudovipa që përfitojnë nga situate që ta kenë mendimin njësoj si publiku dhe të fitojnë ca folloëers”, -shkruan në reagimin e saj Antonela.