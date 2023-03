Amosi tregon bisedën që pati me familjarët e Kiarës pas ofendimit të rëndë që i bëri

Ish banori i BBVA, Amos Zaharia i dha një përgjigje një herë e mirë edhe debatit lidhur me deklaratën e tij për moderatoren Kiara Tito.

I ftuar në emisionin "D-Night", Amosi deklaroi se e vetmja gjë që do të kishte dashur të tëhiqte mbrapsht nga eksperienca e tij në "BBV" ka qenë fjala "p*tanë" që i ka drejtuar Kiarës, teksa bëri me dije se iu ka kërkuar falje familjarëve të saj.

Çfarë do të bëje ndryshe?

Amos Zaharia: Vetëm atë batutën që kam thënë për Kiarën do t’a tërhiqja mbrapsht sepse e kam thënë në nerva e sipër, por nuk dua të justifikoj veten time sepse është e vërtetë që ne në nerva e sipër mund të themi shumë gjëra.

Por kur je në televizion në një farë mënyre duhet t’a ruajmë pak etikën dhe të japim një shembull më të mirë.

Në atë moment e di që kam bërë gabim, por me të vërtetë ka qenë moment nervash dhe kam kërkuar falje dhe ndjesë edhe familjarëve të saj, kam komunikuar edhe vetë me ta në rrjete sociale.

Njerëz jemi, gabime do të bëjmë, por të jemi edhe pak më tolerantë me njëri-tjetrin. Një gjë është të bësh një gabim dhe me vërtetë t’a kuptosh gabimin dhe komplet gjë tjetër është të bësh një gabim, të kërkosh falje e të bësh po të njejtin gabim.