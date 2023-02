Amosi e quajti Kiarën "p*tanë", reagojnë të afërmit e saj: Kjo është “elita”? Pa fjalë ...

Ofendimet në këtë Big Brother nuk kanë të ndalur pavarësisht masave që ka marrë Vëllai i madh. Mesa duket banorët nuk po pyesin as për kamerat, as për paratë që ulen e as për imazhin e tyre jashtë shtëpisë.

Një video e shëmtuar po bën xhiron e rrjetit, ku Amosi në debat e sipër me Luizin e ka sharë atë dhe ka ofenduar rëndë Kiarën me fjalën më të ulët që mund t’i thuhet një femre duke e quajtur "p*tanë".

Ka qenë tezja e Kiarës e cila ka bërë edhe një reagim në faqen e saj të Instagramit duke ripostuar videon e duke dhënë një mesazh: “Rrezet e mirësisë së shpirtit nuk errësohen nga britmat e ngjirura të sorrave. Go Kiara Tito”.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Një reagim ka bërë edhe shoqja e Kiarës, Liesa: “Kjo është qytetaria? Ky është fjalori që duhet të përdoret nga një “artist” që pretendon të jetë shembull? Kjo është “elita”? Pa fjalë...” dhe miku i Luizit, Meridian Remcaj: “Mirmëngjes nga elita, qytetaria dhe shembulli që duhet “ndjekur”. Kolegët duhet të krenohen me ty.” Duke shtuar edhe hashtagun #amosjashte.

Videoja i përket një dite para spektaklit të kaluar, por mbetet për t’u parë nëse produksioni do të marrë masa apo jo për këtë gjest të ulët të aktorit që bën moral gjithë kohës dhe shan Luizin që ofendon gjithë kohës.