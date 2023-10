Taylor Swift me 6 nominime, dominon në “American Music Award”

Nominimet e “American Music Awards 2015” janë bërë publike dhe nuk është aspak surprizë që Taylor Swift të kryesojë listën, me 6 nominime. Pas Swift renditet miku i saj Ed Sheeran dhe The Weekend, të cilët janë nominuar për 5 çmime.

Swift, Sheeran dhe The Weeknd konkurrojnë për çmimin më të madh “Artisti i vitit”, që do të ndahet më 22 nëntor në Los Angeles.

25-vjeçarja është nominuar pothuajse në të gjitha kategoritë, përfshirë edhe “Albumi më i mirë Pop/Rock”, ku Swift konkurron me albumin “1984”, që është edhe albumi më i shitur për vitin 2014. Ndërsa në kategorinë, “Artistja më e mirë femër Pop/Rock” ajo do të konkurrojë me Ariana Grande dhe Meghan Trainor.

Britaniku Sam Smith dhe reperja Nicki Minaj kanë secili nga tre nominime. Ndërsa superylli i muzikës Beyonce dhe Justin Bieber kanë mundur të nominohen vetëm në një kategori, pas një viti të qetë në skenën muzikore.

Nominimet e “American Music Award” bazohen mbi pëlqimin e fansave, të reflektuar edhe në revistën “Billboard”, përfshirë këtu edhe shitjen e albumeve, turnetë, transmetimin në radio dhe mediat sociale.

Votimi për publikun u hap të martën për 10 artistët e vitit, ndërsa më 11 nëntor votimi do të ngushtohet në vetëm 5 artistë.

Shfaqja do të drejtohet nga këngëtarja dhe aktorja Jennifer Lopez.