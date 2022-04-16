LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Alvisa lë pas historinë me Bashkimin, nis një lidhje me Argjendin?

Lajmifundit / 16 Prill 2022, 19:34
Showbiz

Alvisa lë pas historinë me Bashkimin, nis një lidhje me

Alvisa mund të quhet padyshim kryefjala e këtij edicioni të “Përputhen”. Konkurrentja bëri bujë me historinë e komplikuar që pati me ish të dashurin Hysen Rama.

Megjithatë ajo arriti që të dilte nga ky format me djalin që pëlqente.

Por jashtë emisionit lidhja e dy të rinjve nuk zgjati shumë dhe shpejt ato konfirmuan ndarjen e tyre.

Por tashmë rrjeti ka shpërthyer, pas postimeve të fundit që bjondja ka bërë. Ajo ka publikuar një video me Argjendin një tjetër ish-konkurrent të Përputhen, të cilit i kërkon që ta dojë, ti bëjë qejfin dhe të mos i bërtasë.

Por sapo në rrjet nisi të përflitej për një lidhje mes tyre, ajo ka publikuar edhe njëherë tjetër me Argjendin.

Të dy shfaqen në shoqërinë e njëri-tjetrit, duke provokuar edhe më shumë rreth aludimeve se mes dy të rinjve ka nisur një lidhje.

Kujtojmë se në nisje të Përputhen ata patën një pëlqim, por gjithçka u mbyll shpejt dhe Alvisa u përqëndrua tek Bashkimi, ndërsa Argjendi tek Ritvana.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion