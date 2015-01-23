Zhduket prova, Itali, gjykata liron mikun e Aldo Bares
Një gjykatë në Itali ka lënë të lirë për mungesë provash një person të dyshuar si mik i Aldo Bares, kreut të famshëm të Bandës së Lushnjes.
Gjykata e Torinos, la të lirë shtetasin Emiljan Burba, që akuzohej për trafikim droge.
Mungesa e një dokumenti në dosjen e shiptarit ka sjellë edhe lirimin e tij.
Sipas gjyqtarëve italianë, në dosjen e shqiptarit mungon dokumenti i shpalljes në kërkim të shtetasit Burba, dhe për rrjedhojë cdo akt i hetimit ndaj tij ëstë anuluar përfshi edhe dënimin me 22 vjet burg.
Burba është arrestuar nga policia e Riranës në prill të vitit 2006, pasi Italia kërkoi prangosjen e tij.
Në dosjen italiane thuhet se Emiljan Burba njihet si bashkëpunëtor i Aldo Bares në trafikimon ed drogës.